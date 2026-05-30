Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A grazie a una vittoria decisiva contro il Catanzaro, che ha portato alla conquista dei tre punti necessari. Il gol che ha deciso l'incontro è stato segnato da un giocatore di fascia, che ha concluso un'azione iniziata al centrocampo. La squadra ha resistito agli attacchi del Catanzaro nel secondo tempo, mantenendo il risultato fino al triplice fischio.

? Punti chiave Come ha fatto il Monza a resistere all'assedio del Catanzaro?. Chi ha firmato il gol che ha blindato la promozione brianzola?. Perché il Catanzaro non è riuscito a ribaltare il risultato?. Quali sono le sfide del Monza per competere nella massima serie?.? In Breve Felipe Jack segna al 40° minuto su punizione di Pontissimo all'U-Power Stadium.. Frosinini realizza il gol del 2-0 al 78° minuto battendo il portiere Thiam.. Catanzaro di Aquilani chiude la regular season al quinto posto con 59 punti.. Monza si unisce a Venezia e Frosinone nel gruppo delle promozioni in Serie A.. Il Monza torna in Serie A battendo il tempo della cadetteria dopo solo dodici mesi, grazie a un pareggio tattico ottenuto all’U-Power Stadium contro il Catanzaro, concluso con il punteggio di 2-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, il sogno è realtà: il ritorno in Serie A arriva dall’U-Power

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Il Monza vince a Catanzaro: adesso il ritorno all'U-Power Stadium sognando la serie AIl Monza ha vinto 2-0 in trasferta contro il Catanzaro, portandosi più vicino alla promozione in Serie A.

Monza, il ritorno in Serie A è realtà: Bianco completa l’impresa e riporta i brianzoli tra i grandiIl Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver superato il Catanzaro in una partita decisiva.

Temi più discussi: Monza il sogno è diventato realtà: si ritorna in serie A; Dal fallimento alla Serie A: 11 anni di Monza lunghi una vita tra Berlusconi, sogni e rinascite; Calcio Monza, il viaggio continua: Stiamo vivendo un altro sogno: ancora all’ultimo atto per la Serie A; Il Monza è di nuovo in Serie A: oggi la festa biancorossa invade il centro, la squadra sfilerà sul bus scoperto.

Le finali hanno una crudeltà tutta loro: non sempre premiano la squadra migliore. A volte sono decisi da un episodio, un rimbalzo. È successo a Catanzaro-Monza, così come a Bari-Cagliari: perché nelle finali il dolore più grande è vedere sfumare un sogno p x.com

Il sogno di Serie A del Catanzaro finisce [Monza 0:2 Catanzaro [2:2 agg.] reddit

Il Monza torna in Serie A con il brivido, il Catanzaro si arrende dopo aver sfiorato il sognoIl purgatorio è durato solo un anno: il Monza torna subito in Serie A conquistando l’ultimo posto disponibile attraverso i playoff. La squadra di Bianco ha rischiato tantissimo nell’ultima decisiva sf ... sportal.it

Pagelle Monza-Catanzaro 0-2: Fellipe Jack e Frosinini sfiorano il sogno, Iemmello spreca, Thiam evita il peggioIl brasiliano e l'esterno segnano i gol della speranza giallorossa, l'attaccante spreca sotto porta, il portiere apre le porte della A ai brianzoli ... sport.virgilio.it