A Marinella di Sarzana, sulla spiaggia sono scomparsi quasi tutti gli stabilimenti e gli ombrelloni, mentre in altre zone della Toscana, come la Versilia e la Maremma, le attività balneari sono ancora presenti. La differenza si lega all’applicazione delle concessioni demaniali e alle recenti normative europee, come la direttiva Bolkestein, che hanno portato alla revoca o alla scadenza di alcune concessioni. La situazione ha provocato proteste e discussioni sulla gestione delle spiagge.

Marinella di Sarzana, 18 luglio 2026 – Le immagini della spiaggia di Marinella quasi priva di ombrelloni e stabilimenti hanno riacceso un dibattito che da anni divide amministrazioni, balneari e istituzioni europee. Al centro della vicenda ci sono le concessioni balneari e la direttiva Bolkestein, un tema che riguarda tutta la costa italiana e che coinvolge da vicino anche la Versilia. Ma quanto accaduto nel comune di Sarzana non è, almeno per il momento, lo scenario che si sta vivendo sul litorale versiliese o nel resto della Toscana. Concessioni balneari e Bolkestein: che cosa prevede la direttiva. La direttiva Bolkestein, approvata dall'Unione Europea nel 2006, stabilisce che quando una risorsa pubblica è limitata – come il demanio marittimo – le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente allo stesso gestore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concessioni, perché a Marinella spariscono gli stabilimenti e in Toscana no. Dalla Versilia alla Maremma, cosa cambia con la Bolkestein

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