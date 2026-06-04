Arabi e russi fanno incetta di stabilimenti Versilia la Bolkestein non fa paura | i bagni restano l’investimento top

In Versilia, i volantini sono stati distribuiti in tutti gli stabilimenti balneari il 2 giugno, continuando anche il giorno successivo con lo svolgimento delle Frecce Tricolori. Arabi e russi si sono interessati a numerosi stabilimenti della zona, mentre la normativa sulla direttiva Bolkestein non sembra aver influito sugli investimenti nei bagni. La regione rimane una delle mete preferite per l'acquisto di stabilimenti balneari.

Versilia (lUCCA), 4 giugno 2026 – I volantini sono apparsi in ogni stabilimento balneare della Versilia la mattina del 2 giugno, proseguendo anche ieri, con il passaggio delle Frecce Tricolori in primo piano. La sorpresa tra i bagnanti, autoctoni e forestieri, è immediata: dietro il brindisi per gli 80 anni della Repubblica c’è la rabbia dei balneari di Sib-Confcommercio. Il tricolore rappresenta infatti la tradizione balneare italiana a rischio per le aste legate alla direttiva Bolkestein. La posizione dei balneari. “Anche noi festeggiamo gli 80 anni della Repubblica – dice Luca Petrucci, presidente della Sib Lucca e Massa Carrara – assicurando i servizi che abbiamo creato fidandoci delle nostre leggi che garantivano la continuità aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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