Durante il concerto di Bad Bunny a Madrid, Chiara Ferragni ed Ester Exposito sono state viste molto vicine, scatenate tra il pubblico e nelle prime file. Tra gli spettatori presenti c'erano anche i loro fidanzati, Kylian Mbappé e José, che si trovavano nelle vicinanze. La scena ha attirato l'attenzione di testimoni e fotografi, che hanno immortalato il momento. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell'incontro è stato reso noto.

Il tour mondiale di Bad Bunny è arrivato in Europa e i social network sono già invasi dai video degli stadi sold out e dei tanti vip che non si sono voluti lasciar scappare la possibilità di assistere dal vivo a un concerto della star portoricana. A una delle tappe di Madrid del Debí tirar más fotos World Tour hanno assistito anche Chiara Ferragni e l'attrice spagnola Ester Exposito, scatenatissime al fianco dell'artista nei tanti video circolati in queste ore sui social network. Chiara Ferragni e Ester Exposito non si sono limitate ad assistere dal vivo al concerto al primo concerto allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chiara Ferragni e Ester Exposito scatenate nella "casita" al concerto di Bad Bunny a Madrid

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C'erano anche Chiara Ferragni, Ester Expósito e altre celebrità ad animare il palco del concerto di Bad Bunny a Madrid. #ChiaraFerragni #esterexpósito #badbunny #Madrid #debitirarmásfotos x.com

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