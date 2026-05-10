Sembro viziata? Mai stata e se ho detto qualcosa che non dovevo mi sono scusata Ho genitori normali mangiavamo il gelato a casa gli altri ci immaginavano in giro per il mondo | parla Jolanda Renga

Da ilfattoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jolanda Renga, figlia di due artisti noti, ha partecipato a un podcast di Giorgia Soleri. Durante l’intervista, ha parlato della sua infanzia, sottolineando di aver sempre avuto genitori “normali” e di aver mangiato il gelato in casa. Ha anche risposto alle domande dei bambini riguardo ai genitori e alla vita familiare, e ha spiegato di aver chiesto scusa in passato per eventuali comportamenti inappropriati.

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Figlia d’arte, ma mai fuori posto. Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, si è raccontata a “Un’ora sola ti vorrei”, il podcast di Giorgia Soleri: “I bambini mi chiedevano: ‘Ma tu li vedi i tuoi genitori? Com’è casa vostra?’. Per me i miei facevano un lavoro normale. Il weekend lo passavamo a casa a mangiare il gelato, gli altri ci immaginavano in giro per il mondo, mentre vivevamo in una casetta in periferia e io e mio fratello giocavamo in bici in giardino. La mua infanzia è stata felice, so di essere fortunata e lo devo ai miei genitori. Mi hanno trasmesso il lato umano, mi danno consigli utilissimi, mi lasciano libera”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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