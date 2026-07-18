Con la nuova IA di Spotify potremo avere il Wrapped tutto l'anno | basta fare una domanda
Spotify sta testando un nuovo assistente conversazionale basato sull'IA. La funzione permetterà di dialogare con l'app per ricevere suggerimenti su misura e scoprire in tempo reale statistiche d'ascolto personalizzate, proprio come un "Wrapped"che dura tutto l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Spotify lancia l'assistente IA che conosce i nostri gusti musicali; Spotify lancia la chat AI per scoprire nuova musica con intelligenza artificiale; Spotify punta sull'IA conversazionale con l'assistente che trova musica, podcast e audiolibri con una semplice richiesta; Spotify lancia Talk to Spotify: chat AI nell’app per utenti Premium.
Spotify lancia Talk to Spotify: si può parlare con l’app di musica, podcast e audiolibri facebook
Sono super orgoglioso della mia collezione! reddit
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