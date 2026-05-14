Spotify ha presentato una funzione chiamata “Wrapped” che offre agli utenti una panoramica dettagliata della propria storia musicale. Tra i dati condivisi ci sono le canzoni più ascoltate, i generi preferiti e le playlist più frequenti. Per la prima volta, viene mostrata anche la prima traccia ascoltata sulla piattaforma. La funzione copre un arco temporale di vent’anni, ovvero due decenni di abitudini di ascolto.

Vent’anni, due decenni di musica, di playlist notturne, di scoperte casuali e di canzoni ascoltate in loop fino allo sfinimento. Spotify ha compiuto vent’anni il 23 aprile scorso e ha deciso di festeggiare regalando agli utenti qualcosa che va ben oltre le solite statistiche di fine anno: uno sguardo completo, totale, definitivo sulla propria storia musicale. Si chiama Spotify 20: Your Party of the Year(s) ed è qualcosa di diverso dal classico Wrapped che ormai tutti conosciamo. Questo non è un riassunto degli ultimi dodici mesi, ma una sorta di radiografia dell’intera vita musicale che hai vissuto sulla piattaforma. Dal primo brano che hai premuto play, magari anni fa quando l’app era ancora giovane e sconosciuta, fino all’ultimo ascolto di ieri sera.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il nuovo “Wrapped” di Spotify guarda tutta la tua storia: c’è anche la prima canzone

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CONTRO IL WRAPPED di Spotify #wrapped #filosofia #musica

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