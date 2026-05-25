Non chiediamoci se l'IA sia buona o cattiva ma chi controlla cosa | la vera domanda nell'enciclica del Papa

Un documento papale invita a riflettere su chi controlla l’intelligenza artificiale, piuttosto che sul suo valore morale. L’enciclica, intitolata Magnifica Humanitas, sottolinea l’importanza di focalizzarsi sui soggetti e le istituzioni che regolano questa tecnologia. Non si tratta di giudicare l’IA, ma di capire chi ne detiene il potere e come viene gestita.

Nella sua enciclica Magnifica Humanitas Papa Leone XIII ci invita a porci una grande domanda sull'Intelligenza Artificiale: il punto non è se sia buona o cattiva, il punto è chi ci governa e come. Una riflessione dei senatori del Pd Lorenzo Basso e Antonio Nicita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LUTE è BUONA o CATTIVA

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