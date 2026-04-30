La fine dei fondi Pnrr il costo degli stipendi i bilanci in rosso | perché i conti delle università sono a rischio e gli aumenti pubblici non bastano

Le università italiane affrontano una crescente difficoltà nel coprire i costi, poiché il costo del personale è in aumento e i fondi pubblici risultano insufficienti. Con la fine dei finanziamenti del PNRR e i bilanci in perdita, le istituzioni si trovano a dover gestire spese che superano le entrate, rendendo difficile mantenere l’equilibrio finanziario. La situazione solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema universitario nel medio termine.

Aumenta il costo del personale nelle università e i fondi pubblici non riescono a tamponare la spesa. È la tensione che oggi attraversa diverse università. Il principale strumento di sostegno pubblico, il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), continua sì ad aumentare negli anni, ma non abbastanza da compensare in alcuni atenei l’aumento dei costi. Il risultato è già visibile nei bilanci di alcuni atenei, è stato denunciato da diversi rettori e, secondo i sindacati, rischia di diventare ancora più evidente nei prossimi anni. Secondo quanto riferisce a Open Luca Scacchi della Flc Cgil, «tra il 30 e il 40% degli atenei potrebbe arrivare al 2027 con bilanci in disavanzo o in condizioni di rischio finanziario perché abbiamo un problema di quantità di spese di personale se paragonato alle entrate».🔗 Leggi su Open.online

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