Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni torna a Bari | novità e opportunità

La Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni si riunirà a Bari il 24 settembre, in concomitanza con la Fiera del Levante. La riunione si concentrerà sull’olivicoltura, settore centrale per molte aree rurali. La data e il luogo sono stati confermati, offrendo l’opportunità di discutere di questioni legate alle politiche agricole e alle opportunità di sviluppo per il settore olivicolo.

La Commissione Politiche Agricole a Bari: Focus sull’Olivicoltura. BARI (ITALPRESS) – La prossima Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni si svolgerà a Bari il 24 settembre, coincidendosi con la Fiera del Levante. L’ordine del giorno prevede una discussione approfondita sulle problematiche che affliggono il comparto olivicolo. L’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, ha espresso l’importanza di questo incontro, sottolineando come verrà presentata una proposta ben definita per ottenere il sostegno degli assessori delle altre regioni e formulare una posizione comune da portare all’attenzione del Governo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Commissione Politiche agricole Sibari 2026

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