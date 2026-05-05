Sanità Privata Giuliano UGL | Soddisfazione per il provvedimento della Conferenza delle Regioni
La UGL Salute ha manifestato soddisfazione per il recente provvedimento approvato dalla Conferenza delle Regioni riguardante il settore sanitario privato. Il documento riguarda specifici aspetti regolamentari e organizzativi, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa diffuso dagli organismi regionali. La notizia è stata commentata positivamente dall'organizzazione sindacale coinvolta.
La UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non più rinviabile rispetto a una condizione ormai insostenibile per migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle RSA, da troppo tempo schiacciati da un blocco contrattuale che mortifica professionalità, diritti e dignità. “E' un passaggio importante, frutto anche della pressione e del lavoro costante svolto dalla UGL Salute al fianco degli operatori del settore, che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere rispetto e riconoscimento”, dichiara il segretario nazionale Gianluca Giuliano, sottolineando come “non sia più tollerabile che chi garantisce ogni giorno servizi essenziali alla collettività continui a pagare il prezzo di ritardi e immobilismi”.🔗 Leggi su Iltempo.it
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