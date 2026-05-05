La UGL Salute ha manifestato soddisfazione per il recente provvedimento approvato dalla Conferenza delle Regioni riguardante il settore sanitario privato. Il documento riguarda specifici aspetti regolamentari e organizzativi, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa diffuso dagli organismi regionali. La notizia è stata commentata positivamente dall'organizzazione sindacale coinvolta.

La UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non più rinviabile rispetto a una condizione ormai insostenibile per migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle RSA, da troppo tempo schiacciati da un blocco contrattuale che mortifica professionalità, diritti e dignità. “E' un passaggio importante, frutto anche della pressione e del lavoro costante svolto dalla UGL Salute al fianco degli operatori del settore, che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere rispetto e riconoscimento”, dichiara il segretario nazionale Gianluca Giuliano, sottolineando come “non sia più tollerabile che chi garantisce ogni giorno servizi essenziali alla collettività continui a pagare il prezzo di ritardi e immobilismi”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità Privata, Giuliano (UGL): “Soddisfazione per il provvedimento della Conferenza delle Regioni”

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