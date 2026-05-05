Confintesa Sanità | Bene l' ordine del giorno della Conferenza delle Regioni ora Aiop e Aris non hanno più alibi

Da palermotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confintesa Sanità ha espresso soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riguardante il rinnovo dei contratti nel settore della sanità privata e delle RSA. La decisione rappresenta un passo importante, secondo l'organizzazione, che invita Aiop e Aris a muoversi di conseguenza, senza ulteriori ritardi. La questione riguarda le trattative in corso e le modalità di aggiornamento contrattuale.

Confintesa Sanità accoglie con favore l'approvazione dell'Ordine del Giorno da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito al rinnovo dei contratti della sanità privata e delle RSA. Un atto che segna un punto di svolta politico e istituzionale in una trattativa che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Sanità privata, UGL Salute: “Il rinnovo del contratto non è più rinviabile, Aiop e Aris escano dall’immobilismo”Il sindacato chiede la ripresa immediata del confronto per il rinnovo del contratto nazionale della sanità privata, fermo da troppo tempo, e...

Sanità Privata, Giuliano (UGL): “Soddisfazione per il provvedimento della Conferenza delle Regioni”La UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Rassegna Stampa del 17 dicembre 2025.

Aggressioni all’ospedale di Tivoli. Confintesa Sanità Lazio: Sanitari sotto assedio, bastaRipetuti episodi di violenza: dal gruppo che ha devastato i locali e aggredito il personale a seguito del decesso di un paziente, a un altro paziente che ha aggredito 5 operatori e divelto ... quotidianosanita.it

Confintesa Sanità: All’ospedale Santa Chiara di Trento carenze e disattenzioni note da tempoLe disattenzioni e le carenze dell’Ospedale Santa Chiara di Trento non sono nuove ed altri episodi di malasanità si sono verificati in passato. Chiediamo, quindi, chiarezza non solo per lo sciagurato ... quotidianosanita.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.