Confintesa Sanità | Bene l' ordine del giorno della Conferenza delle Regioni ora Aiop e Aris non hanno più alibi

Confintesa Sanità ha espresso soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riguardante il rinnovo dei contratti nel settore della sanità privata e delle RSA. La decisione rappresenta un passo importante, secondo l'organizzazione, che invita Aiop e Aris a muoversi di conseguenza, senza ulteriori ritardi. La questione riguarda le trattative in corso e le modalità di aggiornamento contrattuale.

Confintesa Sanità accoglie con favore l'approvazione dell'Ordine del Giorno da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito al rinnovo dei contratti della sanità privata e delle RSA. Un atto che segna un punto di svolta politico e istituzionale in una trattativa che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Rassegna Stampa del 17 dicembre 2025.

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