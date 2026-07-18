Kelly Doualla, 2009, ha vinto i 100 metri femminili agli Europei Under 18 allo Stadio Guidobaldi di Rieti con 11.14 secondi, vento di 0.6 ms a favore. Con questo risultato, si avvicina alle prime posizioni delle classifiche stagionali sia europee che mondiali, nonostante la giovane età.

Allo Stadio Guidobaldi di Rieti la classe 2009 Kelly Doualla ha vinto i 100 metri piani femminili degli Europei Under 18 con il tempo di 11?14, con 0.6 ms di vento a favore, scalando le classifiche stagionali sia continentali che mondiali nonostante la giovanissima età. Quello dell’azzurrina, infatti, è il 26° crono più veloce corso da un’atleta europea fino ad ora nel 2026, ma considerando solo il miglior tempo corso in stagione da ciascuna atleta, ecco che Doualla si piazza al 15° posto in Europa (ci sono varie atlete che hanno corso più volte sotto 11?14 nel 2026). A livello mondiale, invece, il crono è il 224° assoluto, ma allo stesso modo di quanto fatto per la graduatoria europea, ecco che, considerando solo il miglior tempo fatto segnare nel corso del 2026 da ogni velocista, l’azzurrina si issa all’84° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come si colloca Kelly Doualla nelle classifiche stagionali? Gotha europeo non distante, ma nel mondo…

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