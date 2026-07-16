Kelly Doualla ha partecipato alle batterie dei 100 metri agli Europei U18 di atletica, iniziati questa mattina allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La favorita della vigilia ha corso senza difficoltà lungo il rettilineo e ha superato le prime fasi della competizione. Durante la gara, una concorrente portoghese si è posizionata all’esterno nella corsa. La competizione continua con le semifinali e le finali previste nei prossimi giorni.

Kelly Doualla ha esordito agli Europei U18 di atletica, incominciati stamattina allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il volto copertina dell’Italia in questa rassegna continentale di categoria si è cimentata nell e batterie dei 100 metri, che non hanno rappresentato un problema per la grande favorita della vigilia sul rettilineo della località laziale. Si è trattato di una semplice sgambata per la 16enne lombarda, che ha appena scaldato i motori e ha agevolmente superato il turno. L’allieva di coach Walter Monti ha avuto un ottimo tempo di reazione (0.134), ha spinto senza strafare in fase di accelerazione e poi non si è dovuta impegnare più di tanto sul lanciato, rialzandosi negli ultimi venti metri e lasciandosi andare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla passeggia nelle batterie degli Europei U18. Semifinale comoda, una portoghese spunta all’esterno

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