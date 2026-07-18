Al Fanatics Fest, Novak Djokovic ha intervistato Lionel Messi, chiedendogli come abbia imparato a gestire la pressione. Messi ha risposto parlando della sua esperienza nel calcio, delle sconfitte e dei momenti difficili affrontati lungo la carriera. La sua spiegazione si è concentrata sul modo in cui ha affrontato le sfide, senza entrare in dettagli specifici, offrendo una riflessione sulla resilienza e la mentalità vincente.

Al Fanatics Fest, Novak Djokovic veste i panni dell’intervistatore e chiede a Lionel Messi come abbia imparato a convivere con la pressione. La risposta del capitano dell’Argentina offre una riflessione sul successo, sulle sconfitte e sulla carriera che va ben oltre lo sport. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Video.gazzetta.it - "Come hai fatto?": Djokovic intervista Messi, la sua risposta conquista il pubblico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le parole di Novak Djokovic dopo il successo contro Auger-Aliassime

Notizie e thread social correlati

"Sei come Messi": la risposta di Djokovic fa ridere tutta la salaDurante una conferenza stampa, un giornalista italiano ha chiesto a Djokovic di commentare un paragone con Messi, al quale il tennista ha risposto...

“Fedez, come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. La risposta del rapper stupisceIl rapper ha risposto a una domanda sulla sua separazione, lasciando tutti sorpresi con una risposta inattesa.

Temi più discussi: L'analisi di Nole: E' stata una bella batosta, non c'era molto che potessi fare; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Becker: Sinner acceleri o con Djokovic sarà complicato. Che combattente Cobolli!; Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito.

Djokovic: Senza nulla togliere a Sinner, a Wimbledon ero stancoTennis - Interviste | Parla il serbo: Si tratta di una questione biologica, oggi le cose sono diverse. Non ero fresco come avrei voluto in semifinale ... ubitennis.com

Djokovic come Don Chisciotte. Unico, feroce e moderno: ecco perché è possibile amare NoleNole è il simbolo del tennista moderno. Senza di lui, non esisterebbe Jannik. Ha fatto parte della Santissima Trinità. Il serbo merita di essere rispettato (e amato) ... corriere.it