Sei come Messi | la risposta di Djokovic fa ridere tutta la sala
Durante una conferenza stampa, un giornalista italiano ha chiesto a Djokovic di commentare un paragone con Messi, al quale il tennista ha risposto con ironia, facendo ridere tutta la sala. Djokovic, che affronterà in semifinale a Wimbledon un avversario italiano, ha reagito con una battuta che ha smorzato la tensione, suscitando un momento di leggerezza tra il pubblico e i presenti. La scena si è conclusa con risate e un tono più informale.
Divertente siparietto in conferenza stampa con un giornalista italiano, Ubaldo Scanagatta, a cui Novak Djokovic - prossimo avversario di Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon - risponde con ironia, scatenando le risate in sala. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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