Sei come Messi | la risposta di Djokovic fa ridere tutta la sala

Notizia in breve

Durante una conferenza stampa, un giornalista italiano ha chiesto a Djokovic di commentare un paragone con Messi, al quale il tennista ha risposto con ironia, facendo ridere tutta la sala. Djokovic, che affronterà in semifinale a Wimbledon un avversario italiano, ha reagito con una battuta che ha smorzato la tensione, suscitando un momento di leggerezza tra il pubblico e i presenti. La scena si è conclusa con risate e un tono più informale.