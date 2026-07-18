Nella notte un incendio si è sviluppato in un’azienda di rifiuti a Colle di Val d’Elsa. Non ci sono state persone coinvolte nell’incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un funzionario di servizio. L’intervento si è concluso intorno alle 2:30 del mattino.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto anche il funzionario di servizio.L’intervento si è concluso intorno alle ore 02.30 di notte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Colle di Val d’Elsa: incendio nella notte in azienda di rifiuti

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