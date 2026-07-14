Durante la tappa del Tour de France 2026, a circa un chilometro dalla vetta del Col de Pertus, un ciclista ha attaccato, riprendendo un avversario e prendendo il comando negli ultimi venti chilometri. La classifica generale vede il leader con oltre 3 minuti e 30 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Un altro ciclista ha consolidato la posizione tra i primi dieci.

Tadej Pogacar ha attaccato quando mancava un chilometro alla vetta del Col de Pertus (4,5 km all’8,3% di pendenza media), azionando il suo proverbiale motore muscolare, andando a riprendere l’ecuadoriano Richard Carapaz e dettando legge negli ultimi venti chilometri verso il traguardo di Le Lioran. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la seconda affermazione in questa edizione del Tour de France dopo lo show inscenato giovedì scorso sul Tourmalet, dimostrando ancora una volta tutta la sua superiorità. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha alzato le braccia al cielo, impartendo una nuova lezione di ciclismo all’intera concorrenza e dettando legge nel sempre sentito giorno di Festa Nazionale in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar con oltre 3’30” su Vingegaard! Piganzoli consolida la top15

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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