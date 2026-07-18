Il sole può favorire il benessere, ma una corretta protezione è fondamentale per evitare eritemi, scottature, rughe e macchie. Cinque semplici gesti aiutano a mantenere la pelle sana, favoriscono un'abbronzatura più uniforme e riducono i segni del tempo. Questi comportamenti includono l'uso di protezioni solari, evitare esposizioni prolungate nelle ore più calde, idratare regolarmente, evitare di esporsi subito dopo aver applicato prodotti e preferire l'autoabbronzante.

I l sole è un alleato del benessere, ma solo se ci si espone con le giuste precauzioni. Capire come proteggere la pelle dal sole significa prevenire non solo eritemi e scottature, ma anche rughe, macchie e perdita di elasticità. La dottoressa Laura Mazzotta, specializzata in Medicina Estetica, Igiene e Medicina Preventiva e Nutrizione Clinica presso il Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara, spiega le cinque regole fondamentali per proteggere la pelle dal sole. 1. Usare sempre una protezione solare adeguata Un SPF alto non impedisce di abbronzarsi, ma permette di ottenere un’abbronzatura più graduale, uniforme e sicura. 7 falsi miti sul melanoma pediatrico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinque semplici gesti aiutano a preservare la salute della pelle, favorire un'abbronzatura più uniforme e limitare i segni del tempo

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