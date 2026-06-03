Dopo mesi di silenzio, un campione olimpico di salto in alto ha condiviso sui social un lungo messaggio in cui spiega di aver affrontato un disturbo che ha reso dolorosi anche i gesti più semplici. L’atleta ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile, senza fornire dettagli specifici, ma sottolineando di aver superato quella fase. La sua comunicazione si concentra sulla condivisione dell’esperienza personale.

P er mesi è sparito dai radar. E ora, con un lungo post social, Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, ha raccontato che cosa gli è accaduto. Una fascite plantare diagnosticata a gennaio, trattamenti che non sembravano funzionare, il timore di non riuscire più a tornare ai suoi livelli e un periodo psicologicamente molto difficile. Ma poi «ho deciso di mettere un punto a questa storia e di ricominciare a crederci». E ora è in fase di recupero, e spera di tornare in forma presto: «Agli europei di agosto mancano ancora 2 mesi e mezzo», e lui è convinto di farcela. Ma che cos’è quel disturbo che l’ha costretto per mesi a uno stop? Spesso liquidata come un semplice fastidio al piede, la fascite plantare rappresenta una delle cause più comuni di dolore al tallone e al piede. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco cos'è questo disturbo che può rendere dolorosi anche i gesti più semplici

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How to Find the True Cause of Your Sleep Problems and Fix Them

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