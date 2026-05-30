L’abbronzatura? ‘E’ fuori moda’ il medico estetico | Un trend che fa bene alla pelle e alla salute

Secondo un medico estetico, l’abbronzatura non è più di tendenza. La preferenza si sposta verso un incarnato naturale, che si ritiene più sano e curato. La scelta di evitare l’esposizione prolungata al sole si traduce in benefici per la pelle e la salute generale. La tendenza attuale privilegia quindi un aspetto più naturale rispetto ai colori dorati o scuri tipici di un’abbronzatura estiva.

(Adnkronos) – Sempre meno voglia di abbronzatura. La pelle colorata dal sole sembra ormai essere 'fuori moda', mentre la bellezza e l'eleganza oggi si coniugano più facilmente con un incarnato sano e curato. Un trend cominciato da qualche anno, che si afferma anche attraverso i social ed è salutato positivamente dai medici. "È cambiato molto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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