Una frana si è verificata nella città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, provocando almeno otto morti e 34 persone disperse. Oltre 1.100 persone sono state evacuate e più di 10 edifici residenziali sono stati distrutti. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e ricerca. La frana ha interessato una zona densamente popolata, senza segnalare feriti tra i soccorritori. La causa dell’evento non è ancora stata ufficialmente determinata.

Una frana nella città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha causato almeno otto morti e 34 dispersi. Oltre 1.100 persone sono state costrette a evacuare e più di 10 edifici residenziali sono stati distrutti. Il crollo ha coinvolto 18.000 metri cubi di rocce e detriti. Il presidente cinese Xi Jinping, intanto, ha chiesto alle autorità di accertare la causa del disastro. Lega, pochi militanti alla serata per Bossi e Maroni. Calderoli: “Chi è rimasto a casa è un traditore” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, frana a Chongqing: almeno otto morti e 34 dispersi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING: China's Chongqing Disaster Leaves 34 Missing After Landslide Destroys Homes | AP1B

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cina: frana a Chongqing, seppellite diverse abitazioni: alcune persone intrappolate

Esplode miniera in Cina, è strage. Almeno 82 morti intrappolati, si cercano dispersiUna miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina, è esplosa durante la notte.

Temi più discussi: Cina, una frana travolge palazzi a Chongqing. Persone intrappolate sotto le macerie; Cina, frana a Chongqing: almeno otto morti e 34 dispersi; Frana travolge la contea di Pengshui, almeno 8 morti e 34 dispersi in Cina; Cina, maxi frana travolge una zona residenziale a Chongqing: persone intrappolate sotto le macerie (VIDEO).

Il costone della montagna #frana e polverizza 10 palazzi di #Chongqing. È successo nel Sud-Ovest della #Cina per le forti piogge. Le immagini, spaventose, riprese dalla dash cam di un'auto. 10 le persone salvate, imprecisato il numero dei dispersi. Oltre 1. x.com

17 luglio - [Reuters] Frana a Chongqing, Cina reddit

Cina, maxi frana travolge una zona residenziale a Chongqing: persone intrappolate sotto le macerie (VIDEO)Almeno nove persone salvate, ma il bilancio resta incerto. Soccorritori al lavoro dopo il crollo provocato dalla pioggia ... tg.la7.it

Cina: frana a Chongqing, seppellite diverse abitazioni: alcune persone intrappolateUna frana ha sepolto diverse abitazioni nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina. msn.com