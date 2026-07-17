Cina | frana a Chongqing seppellite diverse abitazioni | alcune persone intrappolate

Da lapresse.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una frana a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha sepolto diverse abitazioni. Oltre 1.100 persone sono state evacuate, mentre alcune sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una frana ha sepolto diverse abitazioni nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina. Oltre 1.100 persone sono state costrette all’evacuazione mentre alcune sono rimaste intrappolate. L’emittente statale CCTV ha riferito che almeno 10 persone sono state salvate dalle macerie e che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. A quanto si apprende la frana, provocata dalla pioggia si è verificata intorno alle 9:08 del mattino nei pressi di un tratto del fiume Wujiang, che attraversa montagne carsiche costellate di piccole città e terrazzamenti.. Enormi quantità di rocce e terra sono scivolate giù dal pendio, seppellendo più di 10 edifici residenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cina frana a chongqing seppellite diverse abitazioni alcune persone intrappolate
© Lapresse.it - Cina: frana a Chongqing, seppellite diverse abitazioni: alcune persone intrappolate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

KULINER DAN FIRST TIME KE CHONGQING - CHINA VLOG

Video KULINER DAN FIRST TIME KE CHONGQING - CHINA VLOG

Notizie e thread social correlati

Cina, frana nel nord-ovest del Paese: 33 persone intrappolateUna frana si è verificata poco prima delle 7 di martedì mattina in un villaggio della provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina.

Esplode miniera di carbone nel nord della Cina: 90 morti e decine di persone intrappolateUn’esplosione ha colpito una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, in Cina.

Argomenti più discussi: I morti sotto la frana di Chongqing causati dallo sfruttamento della miniera; Cina, Hengzhou invasa dai serpenti liberati dall'alluvione: i video.

cina frana a chongqingCina, maxi frana travolge una zona residenziale a Chongqing: persone intrappolate sotto le macerie (VIDEO)Almeno nove persone salvate, ma il bilancio resta incerto. Soccorritori al lavoro dopo il crollo provocato dalla pioggia ... tg.la7.it

cina frana a chongqingCina: frana a Chongqing, seppellite diverse abitazioni: alcune persone intrappolateUna frana ha sepolto diverse abitazioni nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina. Oltre 1.100 persone sono state costrette all’evacuazione mentre ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web