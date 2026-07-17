Una frana ha sepolto diverse abitazioni nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina. Oltre 1.100 persone sono state costrette all’evacuazione mentre alcune sono rimaste intrappolate. L’emittente statale CCTV ha riferito che almeno 10 persone sono state salvate dalle macerie e che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. A quanto si apprende la frana, provocata dalla pioggia si è verificata intorno alle 9:08 del mattino nei pressi di un tratto del fiume Wujiang, che attraversa montagne carsiche costellate di piccole città e terrazzamenti.. Enormi quantità di rocce e terra sono scivolate giù dal pendio, seppellendo più di 10 edifici residenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina: frana a Chongqing, seppellite diverse abitazioni: alcune persone intrappolate

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KULINER DAN FIRST TIME KE CHONGQING - CHINA VLOG

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