Cina | frana a Chongqing seppellite diverse abitazioni | alcune persone intrappolate
Una frana a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha sepolto diverse abitazioni. Oltre 1.100 persone sono state evacuate, mentre alcune sono rimaste intrappolate sotto le macerie.
Una frana ha sepolto diverse abitazioni nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina. Oltre 1.100 persone sono state costrette all’evacuazione mentre alcune sono rimaste intrappolate. L’emittente statale CCTV ha riferito che almeno 10 persone sono state salvate dalle macerie e che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. A quanto si apprende la frana, provocata dalla pioggia si è verificata intorno alle 9:08 del mattino nei pressi di un tratto del fiume Wujiang, che attraversa montagne carsiche costellate di piccole città e terrazzamenti.. Enormi quantità di rocce e terra sono scivolate giù dal pendio, seppellendo più di 10 edifici residenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
KULINER DAN FIRST TIME KE CHONGQING - CHINA VLOG
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