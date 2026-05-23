Una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina, è esplosa durante la notte. Almeno 82 persone sono state trovate morte e altre sono disperse, ancora in cerca di eventuali sopravvissuti. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul sito per estrarre eventuali dispersi e valutare i danni causati dall’esplosione. La zona è stata isolata e le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso.

Pechino, 23 maggio 2026 – Tragedia di proporzioni disastrose nella lontana provincia dello Shanxi, nordest della Cina, dove nella notte è esplosa una miniera di carbone. Secondo l’emittente Cctv si contano almeno 82 morti. Un bilancio cresciuto con le ore e provvisorio: i dispersi nella cava di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, sarebbero nove. Insieme ai soccorritori sono intervenute subito le forze dell’ordine: i titolari dell'azienda coinvolta sarebbero già in stato di fermo. L'esplosione è avvenuta alle 19:30 ora locale, poco dopo la mezzanotte italiana. In quel momento i lavoratori sottoterra erano 247. In un primo rapporto, le autorità avevano segnalato otto morti, 201 persone evacuate vive e 38 intrappolate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esplode miniera in Cina, è strage. Almeno 82 morti intrappolati, si cercano dispersi

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