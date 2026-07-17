Milan Pulisic in MLS? Il New York City esce allo scoperto

Il New York City FC ha annunciato pubblicamente di essere interessato a ingaggiare Christian Pulisic. Il CEO del club ha dichiarato che il team vede nel ritorno dell’attaccante statunitense in MLS una possibilità concreta. Finora, non ci sono state conferme di trattative avviate o accordi raggiunti, ma la società ha indicato il giocatore come obiettivo prioritario.

Il New York City FC ha ufficialmente espresso il proprio interesse per Christian Pulisic, con il CEO Brad Sims che ha individuato nel proprio club la destinazione ideale per un eventuale ritorno dell'attaccante statunitense in MLS., La dirigenza newyorkese, comunque, resta realista: "Se il Milan non vuole cederlo, allora la trattativa è chiusa" le parole di Sims. Il dirigente ha ribadito come Pulisic rappresenti un profilo ambito da ogni squadra del campionato americano, auspicando che, nel momento in cui il giocatore decidesse di lasciare l'Europa, il New York City possa posizionarsi in cima alle sue preferenze.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan unwilling to sell Pulisic despite New York City FC and wider MLS interest:

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