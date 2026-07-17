Il CEO di City Group ha dichiarato che, se il Milan rifiuterà la proposta, il trasferimento di Pulisic ai New York City FC sarà definitivamente sfumato. La società ha offerto una cifra elevata per portare l’attaccante statunitense in MLS, ma il club rossonero non ha ancora dato risposta. La trattativa è ancora in corso, e la decisione finale dipende dall’accoglimento o meno dell’offerta da parte del Milan.

Un vero e proprio assalto transatlantico ha scosso le ultime settimane di mercato in casa Milan. Il City Group ha infatti messo nel mirino Christian Pulisic, formulando una proposta economica faraonica per convincere lo statunitense a sposare il progetto della Major League Soccer (MLS). La holding che controlla, tra i vari club, anche il Manchester City, ha messo sul piatto un'offerta monstre: un ingaggio da 10 milioni di dollari a stagione per i prossimi cinque anni, con l'obiettivo di fare di 'Capitan America' il volto copertina dei New York City FC. I numeri proposti hanno inevitabilmente stuzzicato l'appetito del fantasista di Hershey, attualmente legato al Milan per un'altra sola stagione a cifre decisamente inferiori, pari a circa 4 milioni di euro netti più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic ai New York City FC? Il CEO Sims: "Se il Milan dice no, è tutto morto in partenza"

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