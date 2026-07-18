Chiude la scuola più piccola d’Italia a Ceresole Reale a settembre l’aula resterà vuota

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scuola più piccola d’Italia a Ceresole Reale chiuderà a settembre 2026, senza nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026-2027. L’aula resterà vuota e la campanella non suonerà più, poiché non ci sono studenti iscritti. La struttura si trova a 1.600 metri di altitudine in un comune montano. La chiusura è definitiva e avviene a causa dell’assenza di iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

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Nessun nuovo alunno per l'anno scolastico 20262027. La campanella del plesso di Ceresole Reale, comune montano a 1.600 metri di altitudine, non suonerà più a settembre. La cessazione delle attività, senza tagli burocratici di mezzo, arriva dopo l'addio degli ultimi due studenti: Raffaele ed Emanuele. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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