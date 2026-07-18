Chiude la scuola più piccola d’Italia a Ceresole Reale a settembre l’aula resterà vuota

Notizia in breve

La scuola più piccola d’Italia a Ceresole Reale chiuderà a settembre 2026, senza nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026-2027. L’aula resterà vuota e la campanella non suonerà più, poiché non ci sono studenti iscritti. La struttura si trova a 1.600 metri di altitudine in un comune montano. La chiusura è definitiva e avviene a causa dell’assenza di iscrizioni per il prossimo anno scolastico.