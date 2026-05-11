Topi alla scuola Leopardi la scuola resterà chiusa per tutta la settimana

La scuola Leopardi di via Bonino, che ospita sezioni di infanzia e primaria, rimarrà chiusa fino a mercoledì, con possibilità di prolungamento fino a domenica. La decisione di sospendere le attività scolastiche è stata presa a causa di un'infestazione di topi rilevata nei giorni scorsi. La direzione scolastica ha comunicato che la chiusura è confermata almeno fino a mercoledì, con previsioni di ulteriori aggiornamenti.

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Fino a mercoledì è certo ma secondo previsioni il plesso di via Bonino di Infanzia e Primarie dell'Idtituto Leopardi resterà chiuso per tutta la settimana. La bonifica e l'igienizzazione dovrà infatti prendersi più giorni di quelli previsti la scorsa settimana. La scuola resterà chiusa e.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personaleE' stata chiusa almeno fino a unedì la scuola dell'Infanzia e Primaria "Giacomo Leopardi" al plesso di via Bonino. Topi ed escrementi alla scuola Leopardi, l'allarme lanciato dai genitoriTopi alla scuola dell'Infanzia e Primaria Giacomo Leopardi al plesso di via Bonino. Argomenti più discussi: Topi ed escrementi alla scuola Leopardi, l'allarme lanciato dai genitori; Messina, escrementi di topi alla scuola Leopardi; Topi a scuola a Messina: chiuso per due giorni il plesso di via Bonino dell'I.C. Leopardi; Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personale. Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personale ift.tt/mjFUehO ift.tt/e0TMdvS x.com Topi a scuola a Messina: chiuso per due giorni il plesso di via Bonino dell'I.C. LeopardiPer 190 allievi dell'Infanzia non sono previste lezioni né domani né venerdì, mentre 30 studenti della Primaria (tre classi) saranno trasferiti al plesso del Don Orione sino alla fine del mese ... messina.gazzettadelsud.it