Topi alla scuola Leopardi la scuola resterà chiusa per tutta la settimana
La scuola Leopardi di via Bonino, che ospita sezioni di infanzia e primaria, rimarrà chiusa fino a mercoledì, con possibilità di prolungamento fino a domenica. La decisione di sospendere le attività scolastiche è stata presa a causa di un'infestazione di topi rilevata nei giorni scorsi. La direzione scolastica ha comunicato che la chiusura è confermata almeno fino a mercoledì, con previsioni di ulteriori aggiornamenti.
Fino a mercoledì è certo ma secondo previsioni il plesso di via Bonino di Infanzia e Primarie dell'Idtituto Leopardi resterà chiuso per tutta la settimana. La bonifica e l'igienizzazione dovrà infatti prendersi più giorni di quelli previsti la scorsa settimana. La scuola resterà chiusa e.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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