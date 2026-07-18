Chi è Slavko Vincic arbitro della finale dei Mondiali | finì in un'inchiesta sulla prostituzione per caso

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Slavko Vincic, arbitro sloveno di 46 anni, è stato coinvolto in un’indagine sulla prostituzione, ma in modo accidentale. Ha diretto due finali: quella dei Mondiali e, nel 2024, la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

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Il direttore di gara sloveno ha 46 anni ed è alla seconda finale della carriera, nel 2024 fischiò in quella di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Il precedente da "brividi" con l'Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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