Chi è Slavko Vincic arbitro della finale dei Mondiali | finì in un'inchiesta sulla prostituzione per caso

Slavko Vincic, arbitro sloveno di 46 anni, è stato coinvolto in un’indagine sulla prostituzione, ma in modo accidentale. Ha diretto due finali: quella dei Mondiali e, nel 2024, la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Il direttore di gara sloveno ha 46 anni ed è alla seconda finale della carriera, nel 2024 fischiò in quella di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Il precedente da "brividi" con l'Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ARGENTINE ESPAGNE FINALE DE LA COUPE DU MONDE L'ARBITRE EST DÉSORMAIS CONNU

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All'annuncio di Pierluigi Collina, Slavko Vincic non ha trattenuto l'emozione. Il fischietto sloveno arbitrerà la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna: Sono fiero di rappresentare il mio Paese e sono orgoglioso anche del mio team. Video Reuters x.com

L'arbitro della finale della Coppa del Mondo Slavko Vincic è stato arrestato per errore a una festa a tema sessuale mentre scoppia in lacrime dopo essere stato nominato reddit

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