Slavko Vincic scoppia in lacrime | scopre da Collina di essere l’arbitro della finale dei Mondiali | Video

L’arbitro sloveno Slavko Vincic sarà l’arbitro della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, in programma domenica 19 luglio al New Jersey Stadium di New York. La notizia è stata comunicata dall’ex arbitro internazionale Collina. Durante un momento di emozione, Vincic è scoppiato in lacrime dopo aver appreso la designazione.

L’arbitro sloveno Slavko Vincic dirigerà la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna in programma domenica 19 luglio al New Jersey Stadium di New York. Il quarantaseienne di Maribor è stato informato della sua nomina direttamente da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del Comitato arbitrale FIFA: nel video si vede il direttore di gara scoppiare in lacrime. “Prima di tutto è stato uno shock. Poi la felicità. Tremavo, quindi è un onore incredibile arbitrare la finale della Coppa del Mondo. E’ un un sogno per un arbitro, per un giovane arbitro quando inizia. Quindi, sono molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra”, ha dichiarato il direttore di gara sloveno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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