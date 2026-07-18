Maddalena Corvaglia ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Matteo Gracis, giornalista e scrittore. La showgirl e il nuovo compagno hanno condiviso dediche su Instagram, confermando il loro legame. Gracis, professionista nel settore dell'informazione, è stato ufficializzato come nuovo fidanzato dell'ex Velina. La coppia ha scelto un approccio discreto, senza ulteriori dettagli sulla relazione.

Maddalena Corvaglia ha ritrovato l’amore. Il nuovo fidanzato dell’ex Velina di Striscia la Notizia è Matteo Gracis, giornalista e scrittore, con cui la showgirl ha ufficializzato la relazione attraverso uno scambio di dediche su Instagram. Un modo moderno di raccontare un sentimento, nato proprio grazie ai social network. Il primo indizio è arrivato da Gracis, che sul suo profilo ha condiviso una celebre frase del poeta francese Boris Vian: “Vorrei che fossi qui. Che bussassi alla porta. E mi dicessi: sono io. Indovina che cosa ti porto? E mi portassi te”. Poche ore dopo, la stessa citazione è comparsa anche sul profilo della Corvaglia, accompagnata da una fotografia che la ritrae sorridente, a braccia aperte, e da una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “Non ci credevo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Matteo Gracis, il nuovo fidanzato di Maddalena Corvaglia

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