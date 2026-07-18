Chi è lo scafista graziato da Mattarella

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a uno scafista detenuto in carcere. La notizia ha suscitato reazioni e commenti sulla decisione. Dallo stesso istituto penitenziario, il condannato ha fatto appello alla clemenza, chiedendo di riflettere sulla propria vicenda giudiziaria. La vicenda ha alimentato discussioni pubbliche sulla giustizia e sulla clemenza nelle decisioni di grazia.

"Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista. Dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza". È dal carcere di Bollate che Mario Roggero affida il proprio appello alla clemenza, ricordando la vicenda che negli ultimi mesi ha movimentato il dibattito riguardante la giustizia. Il riferimento è ad Alaa Faraj Abdelkarim Hamad, cittadino libico condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per concorso nell’omicidio plurimo di 49 migranti morti durante una traversata del Mediterraneo e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dieci anni dopo, nel dicembre 2025, il Capo dello Stato gli ha concesso una grazia parziale, riducendo la pena residua di oltre undici anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Mario Roggero si costituisce a Bollate. Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza

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