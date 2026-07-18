Chi è Anastasia Bartoli una strepitosa giovane Callas | il Nabucco incorona la nuova diva che ‘sfida’ Anna Netrebko

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al debutto nel ruolo di Abigaille, Anastasia Bartoli ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica con una performance intensa. La giovane cantante, protagonista nella produzione del Nabucco al festival di Macerata, ha sfidato le aspettative, portando in scena una voce potente e un’interpretazione convincente. La serata ha segnato una presenza memorabile, facendo parlare di sé come di una futura stella del belcanto.

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Il festival di Macerata s’è inaugurato con una nuova produzione del verdiano Nabucco: si scrive Nabucco, ma si pronuncia Anastasia Bartoli. Anno fortunato, questo, per il personaggio di Abigaille: ancora non s’è sbiadito l’arrossamento delle mani per il troppo applaudire Anna Netrebko alla Scala, che s’è rischiato le stimmate per questa. La gran tecnica assicura linea fluida, compatta lungo l’amplissima estensione, innervata da pulsioni dinamiche continue che pennellano colori e chiaroscuri d’intensa suggestione. Canto strepitoso, sicché: e sarebbe già tanto data l’estrema difficoltà di scrittura. Ma in più – e di più vale – s’è davanti a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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