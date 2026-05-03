Busseto Anna Netrebko incanta il teatro | trionfo tra tradizione e diva

A Busseto, l’opera di Anna Netrebko ha attirato numerosi spettatori nel teatro locale, dove si è esibita in una serata che ha mescolato elementi di tradizione e presenza di una nota diva. Durante l’evento, si è saputo che il costo di un biglietto in poltrona si aggira intorno a cifre elevate. Inaspettatamente, un cantante ha preso il posto di Luca Salsi, che si è dovuto ritirare all’ultimo momento.

? Cosa scoprirai Quanto è costato un posto in poltrona per vedere la Netrebko?. Chi ha sostituito l'improvviso assente Luca Salsi sul palco?. Perché Verdi non metteva mai piede nel teatro di Busseto?. Cosa ha scelto di mangiare la diva dopo il concerto?.? In Breve Ludovic Tézier sostituisce Luca Salsi al pianoforte con Nelson Calzi. Alexander Köpeczi e Cassandre Berthon completano il cast musicale. Biglietti venduti a duecento euro per la sala da trecento posti. Netrebko inaugura la walk of fame dedicata al melodramma a Busseto. Venerdì scorso, il piccolo teatrino di Busseto ha ospitato il recital di Anna Netrebko, la soprano russa considerata la voce più rilevante della lirica contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busseto, Anna Netrebko incanta il teatro: trionfo tra tradizione e diva Notizie correlate Leggi anche: A casa Verdi. La diva Anna Netrebko nel teatrino di Busseto Busseto celebra Verdi: Netrebko e Salsi per un evento storicoIl palcoscenico del Teatro Verdi di Busseto si preparerà a un evento di eccezionale portata lirica venerdì 1° maggio 2026, quando un recital... Contenuti e approfondimenti La tracheite costringe Luca Salsi a rinunciare: Ludovic Tézier canterà con Anna Netrebko a BussetoIl Comune di Busseto e il Teatro Verdi comunicano che il Maestro Luca Salsi, a causa di una tracheite acuta che gli impedisce di esibirsi, non potrà prendere parte al recital Dedicato a Verdi in pro ... gazzettadiparma.it A casa Verdi. La diva Anna Netrebko nel teatrino di BussetoUn recital speciale con il baritono Ludovic Tézier e il pianista Nelson Calzi. Una grande prova davanti a trecento spettatori, molti dei quali venuti da lontano. quotidiano.net