A Busseto, in provincia di Parma, è arrivata una delle voci più rinomate del panorama lirico internazionale. La diva Anna Netrebko si è esibita in un piccolo teatro locale, un evento che ha richiesto notevoli sforzi organizzativi e una pianificazione accurata per poterla portare in scena. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica classica e gli abitanti del paese.

di Alberto Mattioli BUSSETO (Parma) Bel colpo. Portare il più celebre soprano del mondo a cantare nel teatrino di Busseto ha richiesto capolavori di pazienza e organizzazione. Ma alla fine ce l’hanno fatta, potenza di quel brand italiano sempre vincente che si chiama Giuseppe Verdi. Venerdì, gran recital di Anna Netrebko, con cambio al volo del partner, perché il celebre baritono Luca Salsi, anche enfant du pays in quanto nato nella vicina San Secondo (nota per la spalla cotta che era il piatto preferito di Verdi, ci sono anche le lettere dove spiega come cucinarla) si è ammalato last minute e alla riscossa è arrivato il non meno celebre ma sempre baritono Ludovic Tézier.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A casa Verdi. La diva Anna Netrebko nel teatrino di Busseto

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