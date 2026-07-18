Un ex calciatore è stato chiamato “scafista” da un gioielliere, che ha aggiunto che avrebbe ucciso trenta persone, ricevendo la grazia dal presidente della Repubblica. La persona in questione è Alaa Faraj. La dichiarazione del gioielliere include anche un commento critico sul suo passato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario o sulle circostanze specifiche di quanto affermato.

Con malcelato disprezzo, a lui il gioielliere Mario Roggero si è riferito definendolo “lo scafista che ha ammazzato trenta persone a cui Mattarella ha dato la grazia”. Ma Alaa Faraj, per il quale a ottobre - anche alla luce delle “crepe investigative” già sottolineate dalla Corte d’appello di Messina e di nuovi elementi raccolti dai legali - i giudici decideranno se revisionare il processo in cui lui e altri ragazzi sono stati condannati, non ha mai impugnato un’arma per uccidere. E non lo hanno fatto neanche gli altri che adesso come lui attendono di capire se ci sarà un’altra verità giudiziaria sulla traversata che hanno affrontato e si è conclusa con una strage. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Chi è Alaa Faraj, l’ex stella del calcio bollato da Roggero come scafista

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