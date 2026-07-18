Il mercato del Milan è rimasto fermo per alcuni giorni, con l'attenzione concentrata sulla ricerca di un attaccante. Nei giorni scorsi, sono stati valutati diversi calciatori, tra cui Talbi, Bobb e Leweling, mentre le trattative con alcuni agenti sono ancora in corso. Intanto, il tecnico sta analizzando le possibilità di cessione e di inserimenti nel reparto offensivo. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Il mercato del Milan è andato sott'acqua per qualche giorno: Amorim valuta i calciatori in ritiro, si prova a fare passi avanti per qualche cessione, al massimo si parla con qualche agente. Presto però la squadra comincerà a giocare e il club tornerà a rinforzarsi. L'acquisto per cui c'è più interesse è la seconda punta di destra, uno dei due attaccanti dietro a Gonçalo Ramos nel 3-4-2-1 di Amorim. Il Milan avrebbe preso volentieri Francisco Trincão, che però è destinato all'Al Ahli. E allora, chi se non lui? Abbiamo chiesto a due società che lavorano con i dati, Stats Perform e Football Intelligence, di suggerire candidati ai tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chi dovrebbe comprare il Milan in attacco secondo i dati: Talbi, Bobb, Leweling o...

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BRIATORE VUOLE COMPRARE IL MILAN !! CON GALLIANI E CARNEVALI IN SOCIETA'

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