Un sondaggio tra i tifosi del Milan ha chiesto di scegliere quali giocatori mantenere o vendere durante la prossima sessione di mercato. La discussione si concentra sui reparti di difesa, centrocampo e attacco, con i sostenitori invitati a esprimere le proprie preferenze. La partecipazione mira a raccogliere opinioni sulla rosa attuale e sulle possibili strategie di rafforzamento o rinnovamento del team. I risultati del sondaggio saranno analizzati dalla società per eventuali decisioni future.

La stagione del Milan non è terminata come ci si sarebbe aspettato fino a poche settimane fa: quinto posto e secondo anno consecutivo senza qualificazione in Champions League. Ora, però, è già tempo di pensare al calciomercato. Mentre Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono impegnati a ricomporre l'organigramma societario, noi di PianetaMilan ci rivolgiamo direttamente a voi tifosi rossoneri per ridisegnare la rosa in vista della prossima annata sportiva. La difesa rossonera ha disputato una buona prima parte di stagione, incassando appena 15 gol nell'intero girone d'andata. Nel girone di ritorno, invece, il rendimento della retroguardia è calato: 20 reti subite nelle ultime 19 partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Pianetamilan.it - Sondaggio Milan: difesa, centrocampo e attacco. Scegli chi tenere e chi vendere in estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leao, Pulisic, Tomori, Maignan e...: Milan, chi tenere e chi vendere? VOTA il sondaggioIl Milan si trova a dover affrontare diverse decisioni di mercato, con alcuni giocatori come Leao, Pulisic, Tomori e Maignan al centro delle scelte.

Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischianoCon l’approssimarsi della finestra di mercato estivo, il Milan si prepara a pianificare le proprie strategie per la prossima stagione.

Si parla di: Club da resettare, Solo Conte ci salva: disastro Milan, le reazioni social. VOTA Di chi sono le colpe; Calciomercato Fiorentina News | Sondaggio per Mandas, piace anche il giovane Aranda (29 maggio 2026).