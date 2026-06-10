Docenti e dirigenti aggrediti c’è chi chiede il Daspo | Chi picchia non dovrebbe più avvicinarsi alla scuola

Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di aggressione nei confronti di docenti e dirigenti scolastici. Alcuni chiedono l’introduzione di un Daspo per impedire ai aggressori di avvicinarsi alle scuole. La situazione evidenzia come la violenza contro il personale scolastico sia diventata una realtà frequente, non più isolata. La richiesta di misure restrittive mira a tutelare insegnanti e dirigenti da comportamenti violenti.

La cronaca delle ultime settimane restituisce un quadro che molti insegnanti conoscono già: la violenza contro il personale scolastico non è più un’eccezione. Su La Stampa le parole di un dirigente scolastico che ha vissuto l’incubo due anni fa. Era il dirigente di un istituto comprensivo quando una madre si presentò furiosa. La bambina di 5 anni non aveva trattenuto i bisogni, le insegnanti avevano chiamato la famiglia per il cambio indumenti. “Vidi una signora molto agitata che, sbattendo i pugni sul portone, chiedeva di entrare”, racconta. “Con calma le spiegai il regolamento. Lei rispose che non gliene importava nulla”. Poco dopo arrivò il marito: finta stretta di mano, poi polso bloccato e torsione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa del lavoro, Valditara: “A dirigenti, docenti e Ata va il mio ringraziamento. Celebriamo chi con il lavoro contribuisce alla crescita dell’Italia”In occasione della Festa del Lavoro, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha condiviso sui social un messaggio rivolto a dirigenti, docenti e...

Buoni pasto alla scuola, ANP: estenderli anche a docenti, ATA e dirigenti, stop all’esclusioneL’Associazione Nazionale dei Presidi ha chiesto che anche docenti, personale amministrativo e dirigenti ricevano i buoni pasto nelle scuole,...

Temi più discussi: Docenti aggrediti, e se reagisco?. Le tutele e il ruolo dei Dirigenti. Il Punto dell'avvocato De Martino; Aggressioni al personale scolastico: cosa fare?; Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti/1. Ha fatto bene?; Gli episodi di violenza contro gli insegnanti: la posizione del Comitato Nazionale Docenti.

Docenti e dirigenti aggrediti, c’è chi chiede il Daspo: Chi picchia non dovrebbe più avvicinarsi alla scuolaLa cronaca delle ultime settimane restituisce un quadro che molti insegnanti conoscono già: la violenza contro il personale scolastico non è più un’eccezione. orizzontescuola.it

Dopo il caso avvenuto a Parma, dove due docenti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti e i professori hanno deciso di non sporgere denuncia, interviene Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che legge la scelta degli insegnant… x.com

Docenti aggrediti da studenti a Parma, non sarà sporta denuncia. Il Dirigente: Prenderemo provvedimenti disciplinari. Valditara informatoLa Questura di Parma, nel tardo pomeriggio, ha confermato la dinamica dopo aver svolto accertamenti anche sulla provenienza del filmato. I docenti, fanno sapere dagli uffici, non sporgeranno denuncia. orizzontescuola.it