L’Aston Villa ha concluso l'acquisto di Johan Manzambi dal Friburgo, superando il Newcastle nella corsa al centrocampista svizzero. Il trasferimento, da circa 70 milioni di euro, è stato ufficializzato dopo un accordo tra le parti. Manzambi, considerato una delle rivelazioni dei Mondiali, si è trasferito in Premier League. L’affare rappresenta un investimento importante per la squadra inglese, che ha battuto la concorrenza di altri club europei.

Manzambi va all’Aston Villa, affare chiuso con il Friburgo e Newcastle beffato: i dettagli del trasferimento per il centrocampista svizzero. L’ Aston Villa piazza il colpo a sorpresa e supera il Newcastle nella corsa a Johan Manzambi, una delle grandi rivelazioni dei Mondiali. Il centrocampista classe 2005, protagonista con la Svizzera, era ormai vicino ai Magpies, convinti di aver trovato un’intesa di massima sia con il giocatore sia con il Friburgo. L’inserimento improvviso del club allenato da Unai Emery, però, ha cambiato completamente lo scenario. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Per il Newcastle si tratta di una beffa pesante, soprattutto in un momento delicato per il centrocampo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manzambi all’Aston Villa, sorpasso al Newcastle: colpo da 70 milioni per Emery

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