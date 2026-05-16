GUARDA | Rogers dà all’Aston Villa il vantaggio sul Liverpool

Da justcalcio.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera, un giocatore ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la squadra di casa contro il Liverpool. La rete è arrivata intorno al ventesimo minuto del primo tempo, suscitando reazioni tra i tifosi presenti allo stadio. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a pareggiare prima dell’intervallo. La partita è proseguita senza ulteriori reti fino al fischio finale.

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2026-05-15 21:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Morgan Rogers ha raggiunto la forma al momento perfetto per l’Aston Villa in vista della finale di Europa League di questo mese, con il nazionale inglese che ha aperto le marcature nello scontro di Premier League di venerdì sera contro il Liverpool. Rogers aveva attraversato un periodo sterile nella massima serie, lottando per trovare coerenza sotto Unai Emery. Ma le cose sono cambiate davanti a un Villa Park gremito, con il centrocampista che ha portato la sua squadra sull’orlo della qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Morgan Rogers - All 24 Goals for Aston Villa

Video Morgan Rogers - All 24 Goals for Aston Villa

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