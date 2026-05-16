GUARDA | Rogers dà all’Aston Villa il vantaggio sul Liverpool

Nella partita di ieri sera, un giocatore ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la squadra di casa contro il Liverpool. La rete è arrivata intorno al ventesimo minuto del primo tempo, suscitando reazioni tra i tifosi presenti allo stadio. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a pareggiare prima dell’intervallo. La partita è proseguita senza ulteriori reti fino al fischio finale.

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2026-05-15 21:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Morgan Rogers ha raggiunto la forma al momento perfetto per l’Aston Villa in vista della finale di Europa League di questo mese, con il nazionale inglese che ha aperto le marcature nello scontro di Premier League di venerdì sera contro il Liverpool. Rogers aveva attraversato un periodo sterile nella massima serie, lottando per trovare coerenza sotto Unai Emery. Ma le cose sono cambiate davanti a un Villa Park gremito, con il centrocampista che ha portato la sua squadra sull’orlo della qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Morgan Rogers - All 24 Goals for Aston Villa Sullo stesso argomento Leggi anche: GUARDA: Il Tottenham si ritaglia un enorme vantaggio di due gol all’Aston Villa L’Aston Villa potrebbe dover vendere Rogers, Tielemans e MartinezRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Trascinato da Rogers e Watkins, l’Aston Villa centra una super vittoria contro il Liverpool che pesa tantissimo. Il successo per 3-1 maturato a Birmingham vuol dire sorpasso sui Reds, 4° posto raggiunto e aritmetica qualificazione alla prossima UCL Una noti x.com 44 anni dopo, l'Aston Villa è tornato a una grande finale europea. La loro ultima apparizione risale alla finale della Coppa dei Campioni del 1982. Solo il Man City e il West Ham hanno avuto attese più lunghe tra i club inglesi. reddit Aston Villa, poker al Liverpool e pass Champions staccato prima della finale di Europa LeagueWatkins (doppietta) trascina i Villans a un successo pesante e che regala entusiasmo in vista della sfida a Istanbul contro il Friburgo ... corrieredellosport.it Aston Villa-Liverpool 4-2: video, gol e highlightsTravolgendo 4-2 i Reds nella penultima giornata, l’Aston Villa centra aritmeticamente la qualificazione in Champions. Decisive, per la squadra di Emery, le reti di Rogers al 42’ e -dopo il momentaneo ... sport.sky.it