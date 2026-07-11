Belghali nuovo nome per la fascia destra del Milan | il Verona chiede fino a 15 milioni
Il Verona ha richiesto fino a 15 milioni di euro per il trasferimento di Rafik Belghali, terzino del club. Il Milan sta considerando il suo nome tra i possibili rinforzi per la fascia destra. La trattativa si concentra sulla valutazione economica e sulle condizioni del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa da parte dei club coinvolti. La proposta del Verona resta al centro delle discussioni di mercato.
Tra i tanti nomi che circolano attorno al Milan per rinforzare la corsia destra, negli ultimi giorni se n’è aggiunto uno nuovo: Rafik Belghali, terzino del Verona. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il difensore sarebbe stato proposto al club rossonero nel corso di questa settimana da un intermediario, un dettaglio che apre uno scenario di mercato ancora tutto da decifrare. Solo una segnalazione, non una trattativa. È bene chiarire subito la natura di questa indiscrezione: non si tratta di una trattativa avviata, ma di una semplice proposta arrivata alla dirigenza milanista, che ora potrà valutare se approfondire o meno il dossier nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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