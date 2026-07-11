Belghali nuovo nome per la fascia destra del Milan | il Verona chiede fino a 15 milioni

Notizia in breve

Il Verona ha richiesto fino a 15 milioni di euro per il trasferimento di Rafik Belghali, terzino del club. Il Milan sta considerando il suo nome tra i possibili rinforzi per la fascia destra. La trattativa si concentra sulla valutazione economica e sulle condizioni del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa da parte dei club coinvolti. La proposta del Verona resta al centro delle discussioni di mercato.