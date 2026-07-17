Il Napoli sta negoziando con il Padova per il trasferimento di Cheddira in Serie B. Attualmente, il club lavora alle cessioni di alcuni calciatori che non rientrano nei piani tecnici, al fine di liberare spazio e risorse per future operazioni di mercato. Il direttore sportivo sta valutando le opzioni disponibili prima di finalizzare l’accordo con il club di Serie B.

Il Napoli lavora prima alle uscite per creare le condizioni necessarie a nuovi interventi sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna deve sistemare diversi calciatori che non rientrano nei programmi tecnici del club. La situazione riguarda sia alcuni elementi già presenti nell’ultima rosa, sia i giocatori rientrati dopo esperienze in prestito. Tra questi figura anche Walid Cheddira, destinato a cercare una nuova sistemazione. L’attaccante marocchino potrebbe ripartire dalla Serie B. Il Padova ha infatti manifestato un interesse concreto e sta provando a costruire un’operazione ambiziosa per la prossima stagione. Secondo Gianluca Di Marzio, la società biancoscudata ha già avviato i contatti con il Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Cheddira, il Padova tratta col Napoli per il colpo in Serie B

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