Il gruppo Arena Curi ha inviato via PEC un’offerta d’acquisto vincolante per il Perugia. La proposta arriva a pochi giorni dalla possibile cessione del club e potrebbe segnare una svolta nelle trattative. Nessun dettaglio sull’importo o sulle condizioni dell’offerta è stato reso noto. La società non ha ancora commentato pubblicamente la proposta, mentre le parti sono in attesa di risposte ufficiali. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Un fine settimana che potrebbe risultare decisivo per le sorti del Perugia. Ieri sera, infatti, il gruppo Arena Curi ha inviato, via pec, un’offerta d’acquisto vincolante. L’intenzione è quella di prendersi tutti i debiti per poi ricostruire tutto da zero o quasi. Una proposta che vede la presenza di un fondo straniero che potrebbe entrare subito o in un secondo momento, una volta cioè che il club sia passato di mano. Adesso la palla passa a Faroni e, se volete, al dg Borras che, proprio ieri, ha fatto ritorno a Perugia. Borras che, nel frattempo, continua a lavorare per dar seguito alla logica di sostenibilità voluta dal presidente Faroni. Il che significa trovare più risorse possibili nel tessuto imprenditoriale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cessione Perugia, c’è l’offerta vincolante. Arena Curi si fa avanti per acquistare il club

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