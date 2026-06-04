Perugia ha confermato l’iscrizione alla prossima stagione e sta attendendo l’offerta dagli acquirenti. I professionisti del club e i rappresentanti dei potenziali acquirenti hanno avuto un nuovo incontro ieri, segnando un passo avanti nel processo di cessione. La società ha comunicato che seguiranno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Nuovo contatto con passi in avanti. Come era annunciato, i professionisti del Perugia e quello incaricato dai potenziali acquirenti hanno avuto ieri un nuovo incontro. E si può parlare di confronto positivo se si guarda nell’ottica della cessione della società. Ci sarebbe stato infatti un chiarimento dopo la riunione della scorsa settimana che si era interrotta con troppi punti interrogativi. I potenziali acquirenti (pare ci siano anche vecchie conoscenze del Perugia a mediare l’operazione) avevano chiesto alla società di Faroni di ultimare le pratiche di iscrizioni, considerando che la due diligence in atto da qualche settimana potrebbe non essere ultimata per il 16 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia-cessione, nuovi passi in avanti. Il Grifo si iscriverà, poi arriverà l’offerta

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