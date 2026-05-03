Il mercato della Juventus si anima con quattro partite da giocare per decidere il futuro della squadra, mentre Jonathan David si prepara a cambiare squadra e a superare le voci di una possibile cessione. Due club hanno già manifestato interesse per l’attaccante. La situazione si muove con decisione, e le prossime settimane potrebbero portare novità importanti sia in campo che sul mercato.

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© Calcionews24.com - Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti!

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