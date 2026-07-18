Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Cervia dai Carabinieri mentre tentava di rubare in una casa. Nel borsone che portava con sé sono stati trovati gioielli e strumenti da scasso. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, durante un intervento delle forze dell’ordine nella zona. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove è stato tratto in arresto per furto in abitazione.

Cervia (Ravenna), 18 luglio 2026 - E’ ritenuto responsabile di furto in abitazione il 25enne straniero tratto in arresto ieri sera a Cervia dai Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e dai coloro colleghi della locale Stazione. E’ successo intorno alle 22, quando al numero di emergenza 112 è giunta una segnalazione che riferiva la presenza di due persone con volto travisato nel giardino di un’abitazione. I militari, intervenuti in pochissimi minuti, sono riusciti ad individuare i due che si stavano dando alla fuga, riuscendo a bloccarne uno che nella circostanza aveva abbandonato un borsone che teneva a tracolla, al cui interno erano presenti oggetti atti allo scasso, oltre a vari monili in oro e orologi precedentemente razziati dall’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia: furto in casa. In manette 25enne straniero: nel borsone aveva gioielli e gli arnesi per lo scasso

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