Resistenza a pubblico ufficiale tentato furto e possesso di arnesi per lo scasso e lame | pioggia di denunce nel weekend

Nel fine settimana, le forze dell'ordine di Arezzo hanno intensificato i controlli sul territorio, denunciando diverse persone per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e possesso di arnesi da scasso e lame. Durante le operazioni, gli agenti hanno fermato vari soggetti e sequestrato oggetti sospetti. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone della città, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza locale.

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato ad Arezzo. Nello scorso fine settimana gli equipaggi della Squadra Volante della Questura hanno eseguito numerosi controlli. In particolare sono finite sotto la lente degli agenti le aree verdi cittadine - nel centro e in periferia - le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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