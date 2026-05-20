Pronti a scassinare le Poste trovati con il borsone e gli arnesi da scasso vicino all' ufficio di Morena

Due persone sono state fermate dai carabinieri vicino all’ufficio postale di Morena mentre erano in possesso di un borsone carico di strumenti da scasso. Gli investigatori hanno trattenuto i soggetti prima che potessero compiere un tentativo di furto ai danni dell’ufficio. La scena si è verificata poco prima dell’ingresso, e l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il compimento di un’azione illecita. Le autorità hanno sequestrato gli arnesi trovati e avviato le verifiche del caso.

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