Pronti a scassinare le Poste trovati con il borsone e gli arnesi da scasso vicino all' ufficio di Morena
Due persone sono state fermate dai carabinieri vicino all’ufficio postale di Morena mentre erano in possesso di un borsone carico di strumenti da scasso. Gli investigatori hanno trattenuto i soggetti prima che potessero compiere un tentativo di furto ai danni dell’ufficio. La scena si è verificata poco prima dell’ingresso, e l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il compimento di un’azione illecita. Le autorità hanno sequestrato gli arnesi trovati e avviato le verifiche del caso.
Pronti a svaligiare le Poste di Morena. A fermarli prima di entrare in azione i carabinieri che li hanno trovati vicino l'ufficio - verosimilmente finito nel mirino della banda - con un borsone pieno di arnesi da scasso.Auto sospetta vicino alle PosteIn particolare, nel corso di un servizio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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