Tocca un cavo danneggiato dal maltempo e viene folgorato da una scarica da 15mila volt | 49enne muore a Viadana

Notizia in breve

Un operaio di 49 anni è morto a Viadana dopo aver toccato un cavo danneggiato dal maltempo e aver subito una scarica elettrica di 15.000 volt. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava pulendo un pioppeto. La vittima è stata immediatamente colpita dalla scarica e non ha potuto essere salvata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.