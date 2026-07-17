Tocca un cavo danneggiato dal maltempo e viene folgorato da una scarica da 15mila volt | 49enne muore a Viadana
Un operaio di 49 anni è morto a Viadana dopo aver toccato un cavo danneggiato dal maltempo e aver subito una scarica elettrica di 15.000 volt. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava pulendo un pioppeto. La vittima è stata immediatamente colpita dalla scarica e non ha potuto essere salvata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.
Un 49enne è morto la mattina del 17 luglio a Viadana (Mantova) perché folgorato da una scarica da 15mila volt. L'uomo, un operaio, stava lavorando alla pulizia di un pioppeto, quando ha toccato il cavo finito a terra per il maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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